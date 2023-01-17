中國大陸多間大學近日公布畢業生就業去向，顯示在疫情衝擊下，畢業生選擇「考研」（研究所）避免失業。北京清華大學2022年畢業生就業質量報告指出，應屆畢業生去向落實率為98.0％。在大學畢業生方面，升學深造佔比高達79.6％。中國政法大學、南京大學應屆本科畢業升學率亦分別高達82.6％、64.6％。

中國大陸自2021年起，將就業統計由「就業率」改為「畢業去向落實率」，包括協議和合同就業率、靈活就業率及升學率等。數據顯示，東部地區多所大專院校的落實率較高，如上海多所高校都在90％以上。