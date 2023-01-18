英國國家統計局17日公布，截至去年11月的3個月失業率為3.7％，與8-10月持平，低於《華爾街日報》訪調經濟師預期的3.8％。同時間獎金不計的平均周薪年增6.4％，增幅高於8-10月的6.1％。這顯示英國勞動力需求雖放緩，就業市場依舊緊俏。