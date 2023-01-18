英國失業率持平薪資增 勞動市場仍緊俏 00:012023/01/18 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國國家統計局17日公布，截至去年11月的3個月失業率為3.7％，與8-10月持平，低於《華爾街日報》訪調經濟師預期的3.8％。同時間獎金不計的平均周薪年增6.4％，增幅高於8-10月的6.1％。這顯示英國勞動力需求雖放緩，就業市場依舊緊俏。 美升息循環近尾聲 卡位特別收益資產 掌握契機 購買力被吃掉 美薪資成長 連兩年輸通膨 校園爆廚工荒 開缺半年乏人問津 #緊俏 #持平 #英國失業率 #薪資 #勞動市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園積欠老師薪資500萬元 英代外語被轟惡意倒閉 04:102023/01/14 社會新聞 蘋果庫克自請砍薪 減幅高達四成 04:102023/01/14 全球財經 操盤心法－美國勞動市場降溫 有利科技股 04:102023/01/13 證券．權證 「英代外語」無預警倒閉 積欠員工薪資達近500萬 15:082023/01/13 社會 國語日報社資遣7員工 調解期間解雇無效 10:362023/01/11 社會 通膨偷薪 實質經常性薪資連續2年負成長 04:102023/01/12 財經焦點 美國人實質所得變相縮水 今年可望改變 02:172023/01/17 財經 鳳山某國小徵廚工 鑽漏洞少給薪 04:102023/01/15 地方新聞 股價指數期貨贏家專欄－FED升息指標 美CPI將出爐 04:102023/01/12 證券．權證 薪資成長M型化 專家籲揭露行情 04:102023/01/16 財經焦點 《期貨》台指期開低15點 金融持平 電子期跌 09:082023/01/17 財經 基本工資調升怪象 低薪占比反增 04:102023/01/16 財經焦點 陸國家統計局：去年12月份70城商品住宅售價 比上月持平或下降 12:222023/01/16 兩岸 陸70城房價連跌8個月 月減幅持平0.2％ 12:262023/01/16 財經 當選後首頒發獎學金 苗縣長鍾東錦捐薪資照顧苗栗學子 15:462023/01/14 寶島 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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