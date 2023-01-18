新的一年來到，民眾對景氣看法如何？國泰金(2882)今天發布1月國民經濟信心調查結果，民眾對景氣展望指數下滑，而由於國際市場震盪，股市樂觀情緒與風險偏好也下滑。

國泰金指出，國發會最新公布的11月景氣對策信號降至藍燈，領先與同時指標續跌；1月調查顯示，景氣展望指數由上月-8.8下降至-29.3，現況指數亦由上月-23走跌至-41.3；大額消費意願指數則由上月9.5回降至-2.5，呈現近期較大的下滑幅度。

房屋交易調查方面，賣房意願指數由上月-21.6微揚至-19.3，買房意願指數則由上月-53.6小幅下降至-57.8，呈現近期較大的下滑幅度。

經濟成長率部分，調查結果顯示，民眾對於2023年台灣經濟成長率的平均預期值為2.2％，低於主計總處預估的2.75％，57％民眾認為2023年經濟成長率會在2％以上；民眾對於2023年平均通膨預期值為2.3％，高於主計總處預估的1.86％，68％民眾認為2023年通貨膨脹率會高於2％。

由於全球主要經濟體及烏俄戰爭風險持續，令國際市場震盪，台股走勢波動大。民眾對於台股的樂觀指數由上月1大幅下降至-20.6，風險偏好指數由上月3.9走降至-1.8，也呈現近期較明顯的下滑幅度。