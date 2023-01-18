原物料價格趨緩、人工成本穩定，在手案量規模成長，營造廠2023年景氣持穩增長；新亞建（2516）、達欣工（2535）、工信（5521）及中鼎（9933）等營造廠手中在建工程案量仍處於高檔，依工程營運進度認列，預期今年的營收獲利可維持去年水平或小幅成長。

市場指出，2022年造成營造廠工程延宕及成本高漲的缺工、鋼筋及水泥等營造物料上漲等因素，在今年已稍稍獲得舒緩。

雖然各種影響工程施工的變數仍在；不過，營造廠認為，今年以來的市況已比去年有改善。

主要以公共工程承攬為主的新亞建手中合約工程案量金額達550億，可入帳的在建工程還有3百多億元。

新亞建指出，按今年排定的工程進度，2023年的營收一定會比去年好。

為提升毛利及營益率、改善獲利能力，新亞建指出，公司正進行營運轉型，未來除承攬公共工程業務，還會跨足房地產開發、科技廠辦及商辦等民間建築工程，目標把公共工程業務從現在的100％調降為50％。

承攬工程案量包含公共工程、廠辦、住宅及商辦的達欣工，手中在建案承攬量達575億元，已完工約55％。

去年在科技廠辦建案入帳比例的提升，達欣工2022年全年的營收有15.95％的成長。今年，由於手中在建工程金額還是維持在高檔，因此，預期今年的營運應還可在高水位、或與去年相當。

低碳與綠色工程案量持續擴大，加上搶攻高科技建廠商機、強力布局美國市場，中鼎截至去年11月，手中在建工程已達3,365億元，創歷史新高。

市場商機增加，加上海外市場標案，中鼎預期，工程承攬案量可望再增加，推升在建工程案量。

中鼎累計2022年合併營收951.0億元、年增34.83％，創同期新高。中鼎今年有三大案可結算，包括超過100億元的台電台中煤倉案、高雄電池廠，海外大型工程有泰國國家石油公司pttlng接收站進入尾聲，對2023年全年營運持審慎樂觀的看法。