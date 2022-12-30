王莫昀／台北報導

新潤興業2022年北台灣完銷建案，有新北市土城《新潤心城》、桃園市大園區《明日莊園》與桃園市蘆竹區《新潤捷韻A10一期》＆《新潤捷韻A10二期》共四大建案，新北市土城《新潤心城》受工料雙缺影響，不過，預計12月中開始過戶，該案總銷金額28.4億元，全案總戶數197戶，。展望2023至2026期間，新潤興業在手儲備量為355億元，公司在手案量來源無虞。

新潤興業表示，雖今年台灣房市受到全球升息、通膨等因素，以致房市交易轉趨保守，然公司彈性的客製化付款方案，提供自住首購族群更優選的購屋資金規劃，加上「潤建築」的品牌力升級，口碑行銷為公司新建案加持，推升建案銷售速度。

2022年台灣房市面臨疫情、升息、通膨與工料雙漲等衝擊，房市交易進入冷靜期，然新潤興業以不囤地為原則，建照核發後即開始準備銷售，掌握銷售與發包期間相近優勢，精準掌握營建成本控管，維持建案利潤，2022年九大建案穩健銷售，包含台北南港《擎天森林》；新北淡水《新潤心苑》、林口《新潤Double》與桃園蘆竹《新潤捷韻A10一期》＆《新潤捷韻A10二期》、大園《明日莊園》與中壢《新潤君頤》等，以及第三季推出新北土城《新潤青樺》與桃園蘆竹《新潤麗蒔》兩大建案，合計總銷金額199億元，平均銷售率逾7成業績，將陸續隨完工交屋貢獻未來營收成長動能。

2023年預定有五大建案進入完工交屋期，分別為新北泰山《新潤A5》、桃園蘆竹《新潤捷韻A10一期》＆《新潤捷韻A10二期》、大園《明日莊園》與中壢《新潤君頤》，總計總銷金額達70.8億元；2024年則有台北南港《擎天森林》、新北淡水《新潤心苑》與桃園蘆竹《新潤麗蒔》三大儲備交屋建案，合計總銷金額約76.2億元；2025年預定完工交屋建案為，新北新莊新知段、土城《新潤青樺》與林口《新潤Double》三大建案，總銷金額達103億元，統計2023至2026期間，新潤興業在手完工交屋儲備量為355億元，公司持續穩健布局北台灣自住市場，中長期營收動能來源無虞。