「2023新北市平溪天燈節」是全國唯一百盞天燈同步升空的壯觀美景，曾獲國際媒體、網路旅遊及社群平臺評選為全球最佳節慶、此生必遊，以及最值得推薦的國際旅客文化活動等美譽，往年活動期間均吸引世界各地遊客前來朝聖，今(2023)年平溪天燈節將於2月5日(日)元宵節當日於十分廣場，以及2月11日(六)於平溪國中登場。在這新春之際，新北市政府觀光旅遊局為推廣平溪人文風情，規劃三座期間限定的燈光藝術裝置，以平溪當地特色為設計搭配璀璨光影，象徵邁向嶄新一年美好的幸福寓意，同時也結合在地發展協會，推出「599平溪/十分體驗遊」活動，方便民眾深遊平溪！

「平溪意象」是利用LED霓虹燈光呈現地方礦業文化及山城生態(新北市政府觀光旅遊局提供)

結合平溪天燈節推出期間限定的藝術新美學裝置，將於明(20)日春節連假首日登場亮相，於每晚17:00-22:00亮燈，展期至2月28日(二)止。三座裝置分別位於：菁桐電子天燈館前利用LED霓虹燈光呈現地方礦業文化、山城生態的「平溪意象」；平溪火車站平台則有「耀兔光廊」，使用象徵希望與溫暖的暖色燈光，結合兔子造型的金屬結構及彩色燈籠，打造星光閃耀的廊道；位於十分風景區入口處的「希望之光」，將綠意盎然的樹木搖身一變成為點點星空下璀璨動人的許願樹，並使用一顆顆燈泡詮釋人們心中的願望。這三大裝置不只白天美麗好拍，晚上更是浪漫爆表，供大家前來平溪時，拍照、打卡，循著光的軌跡更認識平溪的小鎮風情。

「希望之光」將綠意盎然的樹木化身為璀璨動人的許願樹(新北市政府觀光旅遊局提供)

「耀兔光廊」以兔子造型打造為閃耀廊道(新北市政府觀光旅遊局提供)

隨著平溪天燈節的到來，推出的「599在地體驗遊」今年增加名額至1,000名，共規劃四條路線，其中三條平溪體驗遊路線由新北市平溪鄉魅力商圈協會協力規劃，分別為鐵道秘境線、日據巡古線、礦業文化線，由當地文史工作者帶領民眾進行深度導覽，走訪知名老街景點，像是觀屋頂上火車、日據防空洞、蔡家洋樓、菁桐礦業生活館等細品山城之美。而十分體驗遊則與龍安社區發展協會共同規劃清幽望古線，帶領民眾認識天燈發源地「十分」，回溯平溪區的礦業史，走訪慶和吊橋、望古瀑布、十分老街等媲美泰國美功市場獨特的鐵道風貌。而報名體驗遊的民眾還可以施放兔子剪影及粉色愛心的主題特色天燈，此外，行程中還包括造型吊飾DIY活動及平溪商圈期間限定100元抵用券！相關報名及訊息可至「2023新北市平溪天燈節」官網。

十分體驗遊中走訪望古瀑布(部落客寶寶溫旅行親子生活提供)

參加體驗遊中導覽老師解說著相關的知識(部落客寶寶溫旅行親子生活提供)