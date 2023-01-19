財政部基隆關表示，為執行邊境管制、杜絕海上走私、提升國家形象，增進邊境查緝量能，持續配合行政院「新世代反毒策略」，辦理關務署海關巡緝艇汰舊換新第2期計畫，獲行政院核定以新台幣9億5百萬元經費，預定5年計畫期程，接續籌建100噸級巡緝艇2艘、兼具港內外巡緝功能之35噸級巡緝艇3艘及5噸級快艇3艘，以強化海關查緝走私不法能力，提高執勤的安全性，同時精簡船艇數量以減輕財政負擔。

基隆關進一步說明，第2期計畫100噸級及35噸級巡緝艇，配有高倍率數位彩色照相機、高畫素密錄器、星光夜視雙眼望遠鏡等科技設備，可於海上進行日、夜監視，100噸級巡緝艇更於船艇頂部設有可垂直起降之無人機停放甲板，未來可搭配無人機執行海上查緝業務，以提升查緝效能。

基隆關指出，巡緝艇汰舊換新第2期計畫相關作業已經展開，籌畫於112年完成規劃設計，113年進行招標開工建造，115年起依計畫期程陸續驗收交船，預計116年完成計畫，屆時將可陸續汰換基隆關3艘、台中關1艘以及高雄關4艘的船艇。海關職司進出口貨物通關、稅費稽徵、邊境管理並肩負查緝走私之重要任務，相信新造巡緝艇完工後，定能為海關注入一股嶄新的查緝能量，大幅提升海上巡緝效能。

春節前夕，為加強查緝不法走私活動，高雄關偕同海巡署艦隊分署第五(高雄)海巡隊於本(112)年1月17日及18日分別在屏東鹽埔外海及高雄港執行聯合查緝行動，展現嚇阻不法之決心。

鑑於春節期間，國內肉品、年貨及民生用品等需求大增，再加上菸品高額稅差，及鄰近國家已相繼淪陷為非洲豬瘟疫區，為阻絕走私，與維護國人健康安全及確保國課，並避免造成防疫漏洞，高雄關派遣海鷹艇與高雄海巡隊2艘百噸級巡防艇，針對海上作業漁船及高雄港附近水域商船加強查察，此次行動除共同防杜走私行為外，並向本國漁船加強宣導非洲豬瘟防疫規定。該關表示，將持續強化作為以嚇阻不法情事發生，並以實際行動維護國內社會安定及國人健康安全。