不少民眾已準備在春節連假返鄉出遊，中央流行疫情指揮中心預估1月底將面臨新冠肺炎疫情高峰，為了讓民眾安心過年，台北市環保局防疫不鬆懈，連假期間仍每日排定防疫消毒大隊執勤人員，持續針對北市人潮眾多的交通場站、商圈百貨等十大場域周邊公共區域執行防疫噴消。

環保局表示，自新冠肺炎疫情以來，為維護市民健康，加強執行人潮聚集公共場域的消毒作業，統計2022年共計噴消2萬1000餘處，動員逾1萬3000人次，噴消面積達1877萬多平方公尺。

環保局說明，隨著中央防疫規範鬆綁，民眾生活逐漸回歸常軌，該局配合調整防疫措施，針對北市167處人潮易聚集的十大場域周邊公共環境，包含捷運站、公車調度站、計程車休息站、交通樞紐、夜市、商圈、公園、百貨公司、機關及安心檢疫所等，持續執行防疫噴消，春節連假不打烊，守護民眾健康安全，也請民眾配合防疫規定並做好戴口罩、勤洗手等個人衛生防護，保護自己與他人。