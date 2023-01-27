日本豐田汽車（Toyota）今天意外宣布管理層人士異動，領導豐田汽車近14年的豐田家第三代豐田章男將於4月1日卸下社長職務，轉任會長，由Lexus總裁佐藤恒治接任社長。

法新社報導，豐田汽車表示，53歲的佐藤恒治將身兼豐田汽車營運長，管理層異動將自4月1日起生效。

佐藤恒治先前擔任豐田汽車品牌長，目前是豐田旗下豪華品牌Lexus總裁。兩人交棒時機正值汽車產業面臨巨大變動，電動車一躍成為舞台中心。

53歲佐藤恒治接手豐田汽車的年紀，和豐田章男在2009年全球金融危機後從父親手中接下管理權時相同。

豐田章男告訴記者，「他年輕，還有一群志同道合的同僚－我期待這個團隊能超越我未能突破的限制」。

豐田章男說，「要在未來難以預料的時代推動變革，管理階層領導人必須一直站在前線，因此精力、能量和熱情都不可或缺」。

豐田章男在記者會上表示，因此，「為了豐田汽車邁向變革，由我轉任會長來支援新社長，這是最好的形式」。

現年66歲的豐田章男出生於豐田汽車發源地長野縣，小時候的志願原本是當一名計程車司機。

但身為豐田汽車的第三代，出生背景決定了他的未來道路。豐田章男是豐田汽車創辦人豐田喜一郎的孫子，他的父親豐田章一郎於1980至90年代領導豐田汽車。身為第三代的豐田章男於2009年成為豐田汽車有史以來最年輕社長。

豐田章男深具領導魅力。他曾在2010年豐田汽車深陷品質控管風暴時，因為問題汽車引發的大量召回問題，在美國國會公開道歉。他也率領豐田汽車，度過2011年日本311大地震後的供應鏈混亂。

豐田章男是狂熱的賽車迷，為了避免身為豐田汽社長的身分過於引發關注，他甚至曾經使用過Morizo這個名字，親自參加過比賽。

豐田章男在業界最新的成績，則是強化豐田汽車在關鍵電動車產業方面的雄心。

雖然豐田汽車開創混合動力汽車，若干批評人士表示，面對市場對低碳排汽車的需求增加，豐田汽車在轉換為使用電池電力驅動引擎方面卻進展緩慢。

這次交棒似乎是豐田汽車試圖讓領導團隊換上較年輕面孔，同時維持豐田汽車以「及時」生產（Just In time, JIT）與高品質聞名的整體願景和理念。

豐年汽車在2021年12月把電動車銷售目標提高了75%，並稱計劃在2030年前推出30款電動車。

即將掌舵豐田汽車的佐藤恒治畢業於早稻田大學理工學院，1992年入職豐田汽車。他說，「我是一名工程師，一直以來從事開發車款的工作，我熱愛製造汽車」。

其他的人事異動包括76歲的內山田竹志將卸任豐田汽車會長。內山田竹志曾是豐田汽車總工程師，也是全世界第一款大規模生產混合動力汽車Prius的開發負責人。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1120126