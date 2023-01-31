去年2022年受到晶片及原物料短缺影響，供不應求狀況下，汽車總市場43萬台，年減4%。和泰車去年三品牌合計登錄15萬台，仍順利蟬聯台灣車市21年銷售冠軍，持續稱霸車市龍頭。TOYOTA去年總登錄超過12.4萬台，市占率28.7%，其中COROLLA CROSS全市場銷售冠軍，全年登錄3萬9585台；RAV4進口車銷售冠軍，全年登錄1萬7524台。LEXUS去年登錄1萬9327台，市占率20.5%。

展望今年2023年，雖然國內整體經濟成長減緩之擔憂，加上供應鏈尚未完全恢復，但全球車用晶片短缺有望緩解，以及全球各國疫情管制鬆綁、民間消費回升，各車廠待交車數亦高，和泰車預估2023年汽車市場規模將達45萬台，年增4.65%。和泰車三品牌，今年也挑戰販售目標16.3萬台，年增8.66%，TOYOTA為13萬台、LEXUS為2.3萬台、HINO為1萬台。