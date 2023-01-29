準行政院長陳建仁的新內閣名單陸續公布，但在野黨批評，新內閣不夠溫暖、幅度也不夠大，民進黨立委陳亭妃今表示，不論民進黨政府怎麼改，在野黨總是有話可說、永遠都不滿意，內閣改組如何讓人民有感，這才是現在最重要的事情。

陳建仁近日啟動內閣改組，多位爭議性高的部會首長均留任，包含衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲，再加上國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥。中廣集團董事長趙少康今天批評根本就跟原來一樣，新瓶裝舊酒，還是個「鬥雞內閣」，一點都聞不到溫暖的味道；國民黨立委賴士葆也批評，新內閣完全就是蘇貞昌吵架與鬥雞內閣2.0版。

陳亭妃今指出，現在提到內閣改組不夠溫暖，或者是內閣改組的幅度不夠大、有不適任的官員，這些都是在野黨所作的批評，不論民進黨政府怎麼改，在野黨總是有話可說，而且永遠都不滿意，「我們只要做自己、認為我們的內閣可以讓人民有感，這才是最重要」。

至於基隆市前市長林右昌接任內政部長，有人認為這是建立在派系妥協的前提之下，陳亭妃說，林右昌可以擔任內政部長，主要是要借重他的長才，尤其是這8年讓基隆改變的經驗，林右昌確實讓所有人都為之一亮，包括整個基隆的市政還有交通，甚至是相關內政的改變，這些都是讓他擔任內政部長很重要的關鍵。

陳亭妃說，林右昌是六年級生，是年輕一輩非常重要的代表，「所以由他來當代表，絕對是能夠讓整個新內閣有一個新的亮點」，她認為這與派系毫無關係，兩件事情不應該混為一談。

民進黨立委許智傑則表示，新內閣符合女性多、事務官多、年輕者增多的「三多期待」，符合人民的期待，尤其延攬許多滿意度高的卸任父母官，這樣的內閣是充滿溫度、接地氣、適才適所的全民內閣，因此他抱持相當高的期待，有心人士扣上酬庸的帽子相當不恰當，希望不要進行政治操作。

至於爭議首長留任太多，許智傑說，內閣改組是滾動式調整，因此陳內閣ㄧ波一波穩健調整，可以保持政務穩定，同時又能注入新血，未來不排除還會有所異動，持續找出更適合的閣員為人民服務。