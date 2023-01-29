宜蘭縣政府衛生局自1月1日起提供40至64歲的民眾每3年1次免費成人健康檢查，55歲以上原住民及65歲以上民眾每年1次。（宜蘭縣政府衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

春節連假今（29日）為最後一天，宜蘭縣政府衛生局提供40至64歲的民眾每3年1次免費成人健康檢查，55歲以上原住民及65歲以上民眾每年1次，除了可早期發現高血壓、糖尿病等慢性疾病外，也可了解自己的健康狀況；衛生局表示，農曆春節過後百業開工，期盼縣民為健康做好基礎健檢，活力整年。

衛生局指出，國人受疫情影響，減少體能運動，是否認為「自己身體健康，不需要定期做健康檢查」，依據國民健康署最新統計數據顯示，宜蘭縣40至64歲民眾成人健康檢查篩檢率為32.77％，雖為全國第3名，但仍有67.23％該年齡層近3年內尚未接受成人健康檢查。

政府自1月1日起提供40至64歲的民眾每3年1次免費成人健康檢查，55歲以上原住民及65歲以上民眾每年1次，項目有血液檢查、尿液檢查、肝腎功能檢查，可早期發現高血壓、糖尿病等慢性疾病，也可定期檢視自己身體狀況，改變危害健康的行為。

衛生局說明，高血壓、高血糖或高血脂等慢性病初期沒有症狀，需靠定期健檢才能提早掌握狀況；依據國民健康署成人健康檢查資料分析顯示，40歲以上民眾接受成人健康檢查後，發現高達21％有高血壓、9％有高血糖、24.7％有高血脂情形，伴隨著年齡增加，異常人數更逐漸上升。

若年滿40歲（72年次）以上的民眾，可攜帶健保卡至縣內139家提供成人健康檢查的醫療院所接受檢查，醫療院所名單可查詢網頁https://www.nhi.gov.tw/QueryN_New/QueryN/Query3 ，或洽詢衛生局電話039322634分機1312。