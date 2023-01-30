現年61歲的關潤1986年加入日產汽車（Nissan Motor），2019年擔任「雷諾－日產－三菱汽車聯盟」首席副營運長，在日產汽車體系下累計33年產業經驗，曾派駐英國、美國、中國大陸、法國等地，具多國的汽車生產製造營運經驗，熟稔國際間汽車產業鏈運作。

除了在日產汽車體系服務外，關潤亦曾派任合資公司東風汽車擔任總裁，2020～2022年則在日本電產集團（Nidec）擔任總裁兼執行長（CEO）、營運長（COO）等職位，對於汽車及零組件產業的營運管理也非常熟悉。

鴻海集團積極發展電動車業務，並以營運本地化（BOL）與委託設計製造服務（CDMS）營運模式，尋求各國夥伴、既有車廠及新創車廠的分工合作，以標準化、模組化、平台化基礎協助品牌客戶做大做強。

對於此次延攬關潤擔任電動車策略長，鴻海表示，將借重關潤在日本汽車產業豐富的管理經驗以及跨國供應鏈的專業知識，整合集團電動車資源，並協助集團在美洲、亞洲、中東等電動車據點營運發展。