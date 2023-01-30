去年12月9日，大陸以我業者未完成產品註冊為由，禁止多項產品輸入引起食品業者恐慌，但大陸國台辦昨日宣布，包含金門酒廠在內的63家業者已恢復輸入。衛福部食藥署今天則表示，昨已接到大陸來函，目前已有20件產品恢復註冊，但整體通過率仍不到一成。

食藥署透過新聞稿指出，目前大陸海關總署註冊網頁顯示我國可輸銷的產品僅879件，但有意願且已補件者仍有211件處於暫停進口狀態，陸方昨向我國回覆，目前已有20件產品恢復在華註冊編號，另有6件新註冊產品完成註冊。

食藥署食品組副組長鄭維智表示，恢復註冊的20件產品包含乾果類、保健食品、餅乾、糕餅、麵包、糖漿、醬油等；新增註冊的6項產品則有糧食製品、茶葉、餅乾、糕餅、麵包等。

鄭維智指出，去年12月9日以來，我國共有211家業者有意補件恢復在華註冊碼，昨日大陸海關總署循兩岸食品安全協議下的窗口，以郵件方式向我聯繫，目前陸方已完成其中87件審查，其中有20件通過，整體通過率不到1成。

鄭維智說，雖然目前與大陸的聯繫管道仍算暢通，但對未通過業者的具體原因，陸方卻無說明，食藥署過去曾多次去函詢問皆未獲回音，因此未來是否會持續幫業者詢問，仍有待進一步評估。

食藥署表示，目前除盡速通知業者補件，提供大陸審查不符合原因供業者據以修正外，並持續協助業者遞交補件資料，竭力維護業者輸銷權益，務請業者隨時關注食藥署輸中專區公布之最新且正確的資訊。