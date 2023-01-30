成分股納入42檔包括：1309台達化、1476儒鴻、1513中興電、1701中化、1707葡萄王、1720生達、1734杏輝、1762中化生、1786科妍、2027大成鋼、2028威致、2032新鋼、2038海光、2356 英業達、2425承啟、2444兆勁、2606裕民、2612中航、2618長榮航、2723美食-KY、2748雲品、2753八方雲集、2929淘帝KY、3011今皓、3013晟銘電、3515華擎、3704合勤控、3705永信、4106雃博、4137麗豐-KY、4426利勤、4770上品、5706 鳳凰、6139 亞翔、6443元晶、6491晶碩、6666羅麗芬-KY、6806森崴能源、8341日友、8454富邦媒、8464億豐、8996高力等。

成分股刪除42檔包括：1308亞聚、1442名軒、1519華城、1536和大、1618合機、2206三陽工業、2228劍麟、2376技嘉、2402毅嘉、2413環科、2483百容、2497怡利電、2530華建、2607榮運、2613中櫃、2707晶華、3004豐達科、3017奇鋐、3021鴻名、3025星通、3046建碁、3138耀登、3443創意、3454晶睿、3533嘉澤、3535晶彩科、3653健策、3661世芯-KY、4119旭富、4551智伸科、4566時碩工業、4572駐龍、5225東科-KY、5607遠雄港、6152百一、6205詮欣、6285啟碁、6533晶心科、6669緯穎、8222寶一、9904寶成、9939宏全等。

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