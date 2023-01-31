去年戰績敬陪末座的富邦悍將新球季喊出「All Blue」，象徵今年全隊上下一心，發揮藍色之力量，領隊林華韋許下願望就是「總冠軍」，他透露，目前整體談薪進度約8成，調整幅度下修，「調薪是要考量整體戰績、貢獻度，非常希望未來能趕快進到加薪的部分。」

今年富邦年度口號代表「#湛藍出擊」，團結向前邁進，誓言拿下年度總冠軍，帶領富邦前往榮耀的蔚藍海域，在今年球季颳起屬於悍將的藍色炫風。

總教練丘昌榮在開訓典禮上就向全隊喊話，「新球季到來，球員、教練重新開始好好努力，讓我們展現藍色旋風、藍色力量，希望大家一起相信自己、相信團隊、相信富邦悍將。」

去年富邦上半季戰績不理想，雖然下半季打下第3，但全年度戰績仍是墊底，林華韋表示，目前都已跟全隊球員談過一輪，約8成球員完成談薪，剩下的都只差一些小細節再確認，他透露，去年表現亮眼的范國宸、戴培峰、陳仕朋、賴智垣等人都朝加薪方向談約，待全隊完成談約後再一併公布。

富邦在開訓前也已敲定4洋投，續約安得勝、富藍戈，新簽艾普勒、肯特，林華韋表示，補強不會停止，仍會持續關注是否有好的球員，今年以另一身分回歸富邦、擔任國際球探的羅力也有加入評估洋將陣容。

今年富邦訓練基地移師稻江，球團僅用3個月的時間就將荒廢2年的球場整理到符合使用，林華韋表示，雖然現在基地環境無法一次到位，但球團想給球員更好的訓練環境，也會持續做硬體設施上的補強，目前先強化球場草皮平整度，也要將球場旁閒置的空地改建為一個小球場，讓球員有更多可以使用的空間。

除了改善球場場地，富邦也在校舍部分設立餐廳、防護室、重訓室、水療池，林華韋指出，與學校建立良好的產學合作關係也能讓雙方有更長久的合作，若未來能夠至少簽10年合約，球團也會租借宿舍等更多設施。

至於原本的二軍基地嘉義市立棒球場則會是二軍賽事使用，林華韋說：「感謝嘉義市政府給球隊2年很好的場地，嘉義市棒球場場地非常好，但就是訓練上腹地較為不足，但之後還是會借重當作二軍比賽的場地。」