富邦悍將外野手林哲瑄去年在新竹棒球場「驚天一撲」導致左肩關節唇破裂，動刀後他展開一系列復健，談到目前的復健進度，他表示，進度都滿順利的，目前可以打到150球，身體隔天也沒有痠痛感，「希望復健過程中一切順利、持續進步，趕上開季。」

生涯首次碰上這樣嚴重的傷勢，林哲瑄坦言一開始有些徬徨，好在復健過程十分順利，也沒有碰上「凹角度」大魔王，「之前聽動過關節唇的人講，凹角度是最痛苦的，但我沒有經歷到角度就很好，算是滿幸運的。」

林哲瑄透露，復健進度比預期的理想，從一開始用拋的打擊練習到現在已經可以打像一般賽前打擊練習時的方式，隔天身體也沒有痠痛感，守備練習也一切正常，接下來就等醫生評估，若一切正常就可進入到Live BP跟實戰。

他也提到，復健過程中也持續強化身體素質，現在的身體比去年強壯許多，「現在重訓、穩定度都滿不錯的，覺得身體變強壯了，穿上去年的球衣都覺得怎麼變那麼小。」林哲瑄希望復健過程順利，趕上開季，因此他也寫下「一切順利」新年目標，「希望能夠持續進步，不會往後延，才能來得及開季。」