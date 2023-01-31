富邦悍將今天舉行開訓典禮，喊出「All Blue#湛藍出擊」，象徵全隊上下一心，發揮藍色之力量，團結向前邁進，誓言拿下年度總冠軍，同時也進行隊長交接，范國宸成為富邦第2位隊長。
開訓典禮上，領隊林華韋再次重申四大指標「榮譽、紀律、倫理和舉止」，他認為，球隊要變強，文化非常重要，「今年開始我會非常嚴格，要求大家四大方向，榮譽、紀律、倫理和舉止。」這四大守則也貼在今年春訓基地、稻江棒球場的室內區域。
典禮中也正式公布范國宸接任隊長，他從前隊長林哲瑄手中接下右臂繡有代表隊長的「C」字外套，總教練丘昌榮說：「謝謝哲瑄這幾年的付出，今年起由國宸擔任隊長，希望他跟2位副隊長能扮演好球員、教練間的溝通橋樑。」
范國宸也解釋自己欽點歐書誠、申皓瑋擔任副隊長的原因，「書誠是我學長，以前就觀察到他很有責任感，加上他是中繼投手，跟投手群相處時間比較長，所以希望他能負責投手部門。皓瑋則是要進入中生代，要給他更多責任感。」
去年球季中因為林哲瑄受傷，范國宸代理隊長後表現受到肯定，今年「真除」成為隊長，他希望團隊上下溝通都能多一點，希望大家願意開口溝通，只要發現問題都可以提出來，讓球隊往好的方向做改變。
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