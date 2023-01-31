富邦悍將今天舉行開訓典禮，同時也公布新球季背號異動，共有12名球員換背號，去年選秀首輪指名的黃保羅從96換穿0號，他期許能夠盡量吸取經驗，把自己歸零。

總教練丘昌榮受訪時提到，黃保羅也是教練團規劃的先發人選之一，但希望讓他自然成長，希望外界不用特別關注他，教練也會透過比賽觀察他的狀況。

聽聞丘總對自己有所期待，黃保羅也十分期待，且相較於剛打完U18世界盃後有「失速」狀態，目前狀態已經回升，球速也回來許多，被問到現在球速是多少，他笑著賣關子，「開季就知道了。」

開訓典禮上，去年季中選進的菜鳥們輪流站上高台喊出目標，黃保羅目標10勝，並說要2連霸、3連霸、4連霸，一直連霸，「目標要設的高，做到會更有成就感，我不只想要十勝，想要更多。」

黃保羅也提到，自己最常向范玉禹請教，詢問先發後的調整課表，重新回鍋擔任富邦投手教練的郭勇志也是他請益對象。郭勇志則表示，黃保羅是新生代很好的投手，教練團對他會有使用手冊，雖然是職棒菜鳥但看不出緊張感。

聽聞黃保羅喊出10勝目標，郭勇志也對他說加油，期待他能拿出這樣的成績，但他自己保守評估，若能拿到8勝就是很不錯的成績。除了黃保羅外，他也點名黃子宸、潘奕誠2位新兵是值得期待的投手，兩人除了身材優勢外球的品質也都很不錯。

富邦悍將背號異動：

投手教練酒井光次郎 88號

投手教練郭勇志 40號

打擊教練垣內哲也 72號

二軍打擊教練蔡建偉 36號

二軍體能教練杜正文 53號

戴云真15號更換為13號

潘奕誠0號更換為16號

黃子宸023號更換為17號

林岳谷019號更換為19號

蘇煒智76號更換為26號

賴柏均012號更換為32號

楊瑞承37號更換為42號

豊暐選擇43號

周佳樂020更換為77號

林栚呈021更換為94號

郭泰呈022更換為96號

池恩齊4號更換為97號

黃保羅96號更換為0號