富邦悍將今天舉行開訓典禮，對於春訓課表，總教練丘昌榮已有規劃，將從2月11日進行隊內首場藍白賽，17日則開始與他對進行交流賽，首戰將在斗六碰味全龍，「加上自辦，在官辦熱身賽前預計20至25場上下，不過也是要看投手這邊調整進度，希望以賽代訓。」

丘總表示，農曆年前的第一階段訓練是針對體能、量化訓練，接下來第二階段則會安排隊內賽及對外交流賽，目前預計首場對外交流賽是2月17日與味全龍交手，官辦熱身賽開始的第三階段，則是要讓球員做最後調整，為新球季做準備。

在農曆年前富邦已敲定4洋投，續約安得勝、富藍戈，新簽艾普勒、肯特，除了富藍戈外皆為先發，丘昌榮表示，外籍投手教練羅曼預計2月1日抵台，加上洋投目前預計有8到10為先發，江少慶、陳仕朋、郭俊麟、江國豪、游霆崴、李子強、黃保羅等人都預計定位為先發。

去年飆出161公里成為「中職最速男」的富藍戈，今年仍定位在球隊後防，將與曾峻岳守護第8、9局，洋將開季預計帶上2先發1中繼，安得勝因為較晚簽約預計要到二月中才會抵台，其餘3人將在近2天來台加入球隊訓練。