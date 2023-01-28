樂天桃猿去年戰績全年度第一，但在「台灣大賽」遭到中信兄弟橫掃，不過球團仍肯定球員表現，今年整體薪資調幅上揚，領隊浦韋青表示，目前只剩約8、9位球員薪水尚未定案，他也透露，王溢正今年確定是簽下2年複數年合約，並附帶教練合約；王溢正對合約也很滿意，至於何時轉教練將視身體狀況而定。

現年37歲的王溢正今年將是他中職第11個球季，今年他確定簽下2年複數年合約，這2年確定會以球員身分出賽，合約中也附帶教練部分，浦韋青說：「教練的部分隨時可做調整，原則上就是2年球員合約加上教練，2年後的想法也讓他保有最終決定權利。」

王溢正自認「憨慢講話」，談約部分都交由經紀公司處理，但他也有想過球員附帶教練合約的想法，沒想到球團也有此意，「雙方剛好都有這個想法就很OK，很感謝球團願意給資深球員機會，未來的部分還不知道會怎樣，教練的部分就等我想退時再退，球團十分尊重我。」

征戰球場多年，王溢正不諱言，身為職棒球員身上一定多少都會有傷勢，因此何時卸下球員身分還要視身體狀況而定，「合約保有很大的彈性空間，對我也很有保障。」不過被問到「薪」情如何，王溢正透露是遭到減薪；此外，去年表現不如預期的陳俊秀，浦韋青表示，過年前有談過1次薪水，也許這1、2週會有定案，目前確定的是將會以1年約的方向，月薪將會比去年的93萬少。