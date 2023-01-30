美中關係經歷數年來的政治與經濟震盪，長久的效應將逐漸顯現。法國媒體報導說，剛過去的2022年統計數據近期即將出爐，中國有可能不再是美國最大的貿易夥伴。造成這種現象的原因是美中經濟脫鉤形成的長期趨勢？還是僅僅因為新冠疫情造成的短期效應？許多專家對此看法相當分歧，他們認為現在要對美中是否脫鉤下結論還言之過早。

《法國國際廣播》指出，從2008年以來，中國只有一次未成為美國年度最大貿易夥伴，2022年很可能會再出現。而且這當中還出現一種新的趨勢，即越來越多的企業正從中國轉向越南等國，其中有部分企業還得到中國投資者的資助。

報導說，2022年的外貿數據尚未出爐，但美國商貿部1月初公佈的11月份的數據證實，從中國進口貨物的節奏已不如從前。若以商品價值計算，去年前11個月美國進口最大的來源不是中國，而是歐盟，這個現象很有可能會延續到12月。

專家們也注意到，2018年以來，出現了全球化重新站隊現象。企業尋求多種供貨渠道以免受到美中地緣政治緊張影響，以及新冠大流行效應及氣候變化風險。而由於美中貿易戰和隨後的疫情大流行影響全球貿易，在經過2019年和2020年連續2年下降後，中國的進口在2021年有所恢復，但是沒有恢復到疫情以前的水平。

報導說，根據彼得森國際經濟研究所(PIIE)的研究，更重要的是，與來自世界其他地區的進口相比，中國出口恢復的速度比貿易戰開始前更慢。這顯然是受到出口企業從中國轉移到其他國家的影響，而且這種轉移部分是由中國投資者資助的。例如一些正在搬遷到越南的企業，還有一些尋求接近美國市場的跨國公司。

除了越南近幾年出口持續增長之外，其他亞洲經濟體對美出口也強勁增長，包括台灣、韓國和馬來西亞。

此一現象是否為美中經濟脫鉤的首個跡象？專家對此看法非常分歧，他們認為現在下結論也為時過早。疫情大流行期間，美國人對一般性進口產品大筆開銷，現在大多數花費都放在服務方面，這會影響商品的進口。

另外有專家認為，「世界貿易重組」和「地理來源多樣化」的結果導致來自中國供應鏈減少，從東南亞或更接近美國的地方則明顯增加。美國的晶片法案與降低通膨法案也顯示拜登政府確實希望加速與中國脫鉤。

專家指出，兩大經濟體相互交織的程度很深，要實現脫鉤似乎很複雜。牛津經濟研究院美國首席經濟學家瑞安．斯威特（Ryan Sweet）認為，「美國和中國之間的緊張局勢正在形成，但這並不意味著美國將停止進口中國產品。不過，從長遠來看，毫無疑問供應將多樣化，製造商將不會再把所有的雞蛋放在一個籃子裡。」