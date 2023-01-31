北大武山美景聞名，是不少山友亟欲親近的百嶽山林，而檜谷山莊莊主多次提醒山友注意安全，他也以春節期間山友獨攀卻因裝備不足而受傷的案例分享，強調裝備不齊全很容易發生意外。

莊主表示，前幾次貼文都曾提到裝備不離身，但春節連假就發生因裝備不足而發生的意外；一名從台北來的30多歲女山友，獨自一人規畫北大武山三天兩夜遊，第二天2點出發走到8K前，頭燈沒電，因光線太暗、下腳點沒看到樹根，一個腳踝翻船終結行程。

她開始往山莊撤退，因腳踝劇痛行動緩慢，熱心山友開始協助，包括給食物、給登山杖當拐杖、幫忙揹背包。莊主說，上山3個小時就快到8k，算實力不錯，下山因傷走了8、9個小時還不見人影，回山莊的山友一個一個報備有山友受傷，需要協助。莊主獲報後獨自上去，將對方背了4、500公尺才回到山莊。

他說，花了3000元高鐵車錢，3000元潮州到北大武山接駁車資，1200元伙食費及住宿費，最後卻因250元的頭燈沒電鎩羽而歸。

莊主表示，獨攀代表沒有任何外援，所以頭燈必須2組，電池也要備用，否則萬一頭燈損壞或電池沒電，在沒有燈源的情況下走夜路，這不是褲襠裡拉二胡、「扯淡嗎」？

他強調，在這件事情上，獨攀不是毒瘤，獨攀是不是罪，就看有沒有做好獨攀的準備，尤其是裝備。最後他還分享，在協助對方下山還沒上肩前，有熱心山友訊問需要協助嗎？他回答，只剩下背人的服務，對方回應說那算了！莊主喃喃說，很好！避免增加被救援人數，明智。