周二香港恆生指數收盤跌227.40點或1.03%，為21842.33點，兩天跌了846點。國企股(H股)跌71.15點或0.95%，為7424.92點。

科技指數跌0.82%。騰訊跌1.29%，報382.2港元；阿里巴巴跌1.28%，報107.6港元。京東跌2.4%，華虹半導體跌3.7%，舜宇光學跌3.65%。

中國經濟活動在一月恢復擴張，官方的製造業PMI數據，從12月的47.0升至50.1。然而投資人仍保持謹慎，觀察經濟復甦的跡象。

比亞迪升2.3%，報245.0港元。瑞銀盛讚比亞迪業績表現好，將目標價從345港元升至350港元。此外比亞迪宣布，收購易安財險的事宜正在進行中，具體消息將後續公布。

正大企業國際繼周一上漲70%之後，周二再度暴漲251%，報4.68港元；據媒體報導，阿里巴巴創辦人馬雲在香港會晤泰國首富、正大集團董事長謝國民，及其兒子、正大行政總裁謝鎔仁，據了解為商討投資要事。