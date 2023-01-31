2月另外有二家壽險公司會調整現售保單宣告利率，一家是三商美邦人壽，要調整現售及停售共38張美元保單宣告利率，拉高5到20個基本點，調整後宣告利率介於3％到3.45％，新台幣保單則不動，宣告利率居於1.05％到1.8％之間。

另外一家是全球人壽，2月美元保單宣告利率不調整，但新台幣保單宣告利率會調高，停售保單拉高2到3個基本點，現售則是2到10個基本點，調整後現售新台幣保單宣告利率最高拉上2.25％。

2022年12月提早拉高保單責任準備金利率，壽險公司也趁勢調高宣告利率，國泰人壽當時美元保單宣告利率拉升25點，最高到3.5％，新台幣拉升10點，最高宣告2.25％；富邦人壽美元保單升高15點，宣告3.4％到3.5％，新台幣拉高10點，宣告2.2％；南山人壽2022年12月時美元保單拉升5到10點，最高宣告3.4％，新台幣升5到10點，最高宣告2.2％。

2023年1月三大壽險公司美元保單宣告利率都不動，僅富邦人壽新台幣保單拉升5基本點；2月三大壽險公司宣告利率完全不動。

中國人壽2022年12月先推新美元躉繳利變壽險保單，宣告利率拉上3.6％，新台幣亦拉上2.1％，台灣人壽當月只拉高新台幣宣告利率5到10點，最高拉上2.25％。

兩家壽險2023年1月就開打，台壽推新美元利變保單，躉繳拉上3.65％，分期繳最高宣告3.8％，中壽亦跟進拉高宣告利率最高到3.8％，躉繳亦從3.6％拉上3.7％，但台壽及中壽2月現售保單宣告利率目前決定不調整，暫時休兵。