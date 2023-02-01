投資人在等待美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議結果的同時，受到一批大多是激勵人心企業財報的提振，將下滑的消費者信心拋諸腦後，美國股市今天收高。
道瓊工業指數上揚368.95點或1.09%，收34086.04點。
標準普爾指數上漲58.83點或1.46%，收4076.60點。
那斯達克指數大漲190.74點或1.67%，收11584.55點。
費城半導體指數勁揚55.233點或1.93%，收2921.920點。（譯者：陳政一）1120201
投資人在等待美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議結果的同時，受到一批大多是激勵人心企業財報的提振，將下滑的消費者信心拋諸腦後，美國股市今天收高。
道瓊工業指數上揚368.95點或1.09%，收34086.04點。
標準普爾指數上漲58.83點或1.46%，收4076.60點。
那斯達克指數大漲190.74點或1.67%，收11584.55點。
費城半導體指數勁揚55.233點或1.93%，收2921.920點。（譯者：陳政一）1120201
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。