投資人在等待美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議結果的同時，受到一批大多是激勵人心企業財報的提振，將下滑的消費者信心拋諸腦後，美國股市今天收高。

道瓊工業指數上揚368.95點或1.09%，收34086.04點。

標準普爾指數上漲58.83點或1.46%，收4076.60點。

那斯達克指數大漲190.74點或1.67%，收11584.55點。

費城半導體指數勁揚55.233點或1.93%，收2921.920點。（譯者：陳政一）1120201