歐洲主要股市今天收高，因美國數據顯示2022年經濟成長率雖較前一年下滑，但第4季國內生產毛額（GDP）年增率為2.9%，優於預期。

倫敦FTSE 100指數上揚16.24點或0.21%，以7761.11點作收。

法蘭克福DAX指數上漲51.21點或0.34%，收在15132.85點。

巴黎CAC 40指數揚升52.11點或0.74%，收7095.99點。（譯者：楊昭彥）1120127

初二新增116例Omicron病例 疫情降溫有賴觀察2時間點
經濟數據與企業財報振奮人心 美股收高道瓊上漲205點
歐美影集推薦清單 過年不怕鬧劇荒
#第4季 #優於預期 #收高 #點或 #11