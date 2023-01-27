歐洲主要股市今天收高，因美國數據顯示2022年經濟成長率雖較前一年下滑，但第4季國內生產毛額（GDP）年增率為2.9%，優於預期。

倫敦FTSE 100指數上揚16.24點或0.21%，以7761.11點作收。

法蘭克福DAX指數上漲51.21點或0.34%，收在15132.85點。

巴黎CAC 40指數揚升52.11點或0.74%，收7095.99點。（譯者：楊昭彥）1120127