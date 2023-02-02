台南市供水普及率99.05％，惟部分偏遠地區因投資自來水鋪管工程造價過高，造成自來水普及率較低，居民仍長期倚賴山泉水或至外地購水，為改善偏遠地區用水問題，台南市政府提案爭取中央前瞻基礎建設無自來水地區供水改善計畫補助，獲核定總經費4990萬餘元，完工後，將解決12個行政區112戶居民用水問題。

經發局指出，台南市供水普及率為六都第二，但仍有少數居民仍須長期倚賴山泉水或至外地購水，為了讓民眾喝好水，因此，經發局積極爭取水利署補助經費改善用水問題，今年增加編列自來水延管工程配合款2000萬元，是歷年最多，分擔工程經費，降低評比成本，順利爭取經濟部水利署核定玉井區中正里9鄰、歸仁區成功路一段等20案供水延管工程，總工程經費4990萬元，預計今年底前完工通水。

經發局長林榮川表示，為提升自來水普及率，市府與第六區管理處邀集相關單位實地勘查，經確認相關費用、環境條件及評比各要項內容，但仍約有316戶尚無自來水可用，總工程經費約4.3億元，未來將逐年編列「無自來水地區供水改善計畫─自來水延管工程」配合款，持續向經濟部水利署爭取更多經費，辦理無自來水地區延管工程，解決民眾飲用水問題。

今年底前將有自來水可用的112戶，包括歸仁區、關廟區、仁德區、安定區、白河區、佳里區、麻豆區、玉井區、柳營區、永康區、七股區及新市區等12行政區。