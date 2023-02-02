IMF及IHS最新預測，今(2023年)年全球經濟分別成長2.9%(按購買力平價計算)及1.9%，雖仍面臨多重阻力，但不利風險已有所緩和。然隨全球景氣趨降，WB及IMF預測今年全年世界貿易量僅成長1.6%、2.4%；而國際觀光及旅遊復甦步調，亦難樂觀期待。

國內經貿情勢方面，受全球終端需求低迷、廠商持續去化庫存影響，我國111年第4季出口轉為年減8.6%，終止連續9季正成長；進口隨國際原物料行情普遍回落、國內業者備料益加審慎，年減4.3%。去年第4季製造業及工業生產指數各減6.2%、5.9%，然在半導體高階製程需求支撐下，全年生產指數仍創新高，各增0.9%。

國內消費方面，受惠於汽車買氣熱絡、百貨公司周年促銷、節慶與跨年等活動，去年第4季零售業營業額年增4.4%，去年全年增7.4%；餐飲業亦因節日優惠活動以及公司行號復辦尾牙，去年第4季營業額年增13.3%，全年增18.9%。隨國內防疫管制放寬，全年失業率平均3.67%，年降0.28個百分點。

稅收實徵概況，由於110年上市櫃公司獲利大幅成長7成，使111年結算及暫繳申報所得稅額陡增，加以綜所稅受惠扣繳稅款及房地合一課徵所得稅俱增，111年賦稅收入增3449億元或12.0%，首度突破3兆元規模，近3年平均整體賦稅依存度(稅收/各級政府歲出)80.4%，續呈走升趨勢。

以實徵淨額成長率併同達成率觀察，111年計有11稅目兼具成長性及高於預算數，包括遺產稅、營所稅、贈與稅、綜所稅、營業稅、關稅、房屋稅、地價稅、菸酒稅、牌照稅及娛樂稅，以營所稅成長率最高；另證交稅、土增稅及貨物稅衰減且未達預算目標。

總結上述，隨主要經濟體貨幣緊縮政策發酵，總體需求降溫，金融情勢趨緊，加上疫情威脅、地緣政治動盪、供應鏈去全球化與極端氣候等不確定因素環伺，限縮經濟成長步伐，主要預測機構普遍保守看待今年全球展望。但因能源價格回落，勞動市場韌性依舊，以及大陸調整防疫政策，將有助於拉升經濟表現，IMF預期國際景氣最快可望在今年底至明年初觸底反彈。

受終端市場需求低迷，庫存調整壓力衝擊，加以大陸疫情惡化干擾生產活動，去年第4季我國出口及製造業生產雙雙轉降，所幸就業情勢平穩，且隨防疫管制全面放寬，消費人潮回流，零售及餐飲營業額漸次回暖。由於國內業者大多預期供應鏈去化恐延續至今年上半年，出口短期內尚不易明顯回升，內需料將取而代之，成為經濟成長主力。

受惠於110年上市櫃公司獲利亮眼、股利發放增加及薪資調升等因素，111年營所稅、綜所稅大幅成長，致全國賦稅收入突破3兆元規模，高出預算數近2成，有利政府財務運用空間；社會安全捐則平穩走升，併計稅收後，整體賦稅負擔率仍較各國低緩。近10年租稅結構以所得稅系比重提高最多，凸顯直接稅之主流地位，符合量能負擔之公平性原則，也呼應國際稅課徵收趨勢。