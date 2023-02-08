土耳其、敘利亞6日的7.8世紀強震造成超過7800人死亡，人數持續上升，許多台灣民眾聯想起當年921大地震也是災情慘重，害怕強震再襲，對此地震中心主任陳國昌表示，土耳其強震的能量是921大地震的2倍，並且指出台灣陸地仍有可能發生規模7以上地震。

土耳其7.8強震讓不少台灣民眾擔心，台灣也位在斷層帶上地震頻繁，未來是否也會遇上這樣的強震，根據《ETtoday》報導，陳國昌表示，許多專家預估土耳其強震的斷層長達200公里，但台灣的斷層最長僅100公里，所以台灣陸地上發生7.8強震的機率不太高。

陳國昌分析，這次土耳其地震造成大量傷亡主要有3大原因，當地房屋耐震結構差；餘震不斷，總計已有破百起餘震，最大規模達到7.5及6.0，最後是7.8主震發生在凌晨4點，剛好人們都在屋內睡覺。

陳國昌也示警，雖然台灣發生7.8強震的機率不高，但仍有可能發生規模7.3至7.5的大地震，千萬不可大意。