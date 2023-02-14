波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）在訪問斯德哥爾摩時說，波蘭將善用與安卡拉的良好關係，來說服土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）批准瑞典加入北約。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）援引《波蘭公共廣播電台》報導（Polish Radio），莫拉維茨奇在斯德哥爾摩與瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）會面，表示支持瑞典和芬蘭加入北約的申請，堅持認為聯盟需要「新的、強大的盟友。」

談到土耳其最近堅決反對瑞典加入北約，莫拉維茨奇說，波蘭將「利用自己與土耳其夥伴的良好關係，說服他們盡快，最好是同時讓瑞典和芬蘭加入北約。」

他補充說，瑞典和芬蘭加入北約將是北約聯盟的「真正的遊戲規則改變者」，也是「世界安全架構的突破。」

在上個月丹麥極右翼政黨黨魁帕魯丹（Rasmus Paludan）在土耳其大使館附近的抗議活動中焚燒《可蘭經》之後，瑞典和土耳其關於斯德哥爾摩加入北約的談判陷入僵局。這起事件發生後，穆斯林國家也發生了一系列反瑞典的示威活動。

而既有的問題仍然存在，因安卡拉要求引渡2016年曾參與未遂政變的土耳其公民，至今斯德哥爾摩對這一點猶豫不決。

艾爾多安仍堅定地排除了批准瑞典的北約申請，但最近表示他準備單獨處理芬蘭的情況，也許會比鄰國更快地接納該國加入北約。

芬蘭方面則表示，將堅持其最初的計劃與瑞典一起加入北約，即使這需要更多的時間。儘管如此，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto），對2國在7月的維爾紐斯峰會（（Vilnius Summit）上加入北約充滿信心。

在與莫拉維茨奇的聯合新聞發佈會上，克里斯特森對波蘭成為首批批准瑞典加入的北約國家之一表示歡迎，並感謝莫拉維茨奇提出與艾爾多安討論問題。土耳其和匈牙利仍然是30個北約成員國中未批准芬蘭和瑞典加入北約的國家。