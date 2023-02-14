2月6日土耳其發生強震以來，已造成數萬人死傷及無家可歸，中華醫事科技大學教職員發起愛心募款，購買物資援助土耳其災民，3天募近18萬元購買尿布、發熱衣褲、衛生棉等，已委由基督教芥菜種會南區分會明天代為寄出，期盼這份心意能溫暖土耳其災民。

中華醫大員生社理事主席陳惠雪表示，根據土耳其在台辦事處及相關單位提供救災資訊，由於眾多災民無家可歸，且氣溫十分寒冷，此次募得愛心捐款近18萬元，經員生社代為採購尿布75箱、女性發熱衣300件、衛生褲250件，男性發熱衣250件、衛生褲100件、內褲380件。

校方指出，短短3天募款獲得同仁熱烈響應，校長孫逸民也對教職同仁發揮人飢己飢、人溺己溺的精神表示感動。他說，中華醫大是醫護類大學，對土耳其災民受災後的流離之苦特別能同理，之前俄烏戰爭，同仁也發起募款募物資援助在戰爭下受難的烏克蘭災民，這次面對土耳其強震帶來的嚴重災情，教職同仁再次展現愛心不落人後。