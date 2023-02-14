強震重創土耳其南部及敘利亞西北部，逾3萬6000多人死亡，當地嚴寒，無數家庭破碎，兒少流離失所，嘉義市財團法人九華山地藏庵今天在市府參議葉國樑、社會處副處長溫秋蘭見證下，捐款100萬元投入台灣世界展望會土耳其及敘利亞震災救援計畫。
九華山地藏庵董事長黃俊森表示，台灣位於地震帶，他自己就經歷過1964年118白河大地震露宿街頭1周、還有後來的921大地震，台灣人對地震重創更能感同身受，此次土耳其強震，響應蔡英文總統「Taiwan Can Help」，九華山地藏庵董事會決議捐100萬元支持台灣世界展望會的救援計畫。
黃俊森說，九華山地藏庵平時匯集民眾善款，在這緊要時刻要發揮拋磚引玉的功能，在這次震災中「Taiwan Can Help，嘉義Can Help」，協助震災區的兒童與家庭度過最困難的時刻。
台灣世界展望會中區辦事處長胡婉雯說，財團法人九華山地藏庵自2017年起就與台灣世界展望會攜手關懷國內兒童就學，此次捐款賑災會用於災區需求的物資、兒童及家庭陪伴、心理關懷及家園重建等各項震災救援工作。
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