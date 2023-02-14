九華山地藏庵捐款一百萬投入台灣世界展望會土耳其及敘利亞震災救援計畫。（廖素慧攝）

強震重創土耳其南部及敘利亞西北部，逾3萬6000多人死亡，當地嚴寒，無數家庭破碎，兒少流離失所，嘉義市財團法人九華山地藏庵今天在市府參議葉國樑、社會處副處長溫秋蘭見證下，捐款100萬元投入台灣世界展望會土耳其及敘利亞震災救援計畫。

九華山地藏庵董事長黃俊森表示，台灣位於地震帶，他自己就經歷過1964年118白河大地震露宿街頭1周、還有後來的921大地震，台灣人對地震重創更能感同身受，此次土耳其強震，響應蔡英文總統「Taiwan Can Help」，九華山地藏庵董事會決議捐100萬元支持台灣世界展望會的救援計畫。

黃俊森說，九華山地藏庵平時匯集民眾善款，在這緊要時刻要發揮拋磚引玉的功能，在這次震災中「Taiwan Can Help，嘉義Can Help」，協助震災區的兒童與家庭度過最困難的時刻。

台灣世界展望會中區辦事處長胡婉雯說，財團法人九華山地藏庵自2017年起就與台灣世界展望會攜手關懷國內兒童就學，此次捐款賑災會用於災區需求的物資、兒童及家庭陪伴、心理關懷及家園重建等各項震災救援工作。