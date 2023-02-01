伊雲谷2022年營收86.17億元，年減15.1％。主要由於儲存業務因大陸監管區塊鏈等因素導致下滑，但儲存業務毛利低，第4季營收貢獻已降至2％，公司致力於雲端事業發展。

伊雲谷主要為Amazon旗下AWS(Amazon Web Ser vices)雲端服務代理商，也是大中華區首家榮獲最高等級「AWS 核心級服務合作夥伴」的廠商，除台灣外，大陸、香港、新加坡、東南亞都設有據點，今年朝向東南亞市場拓展，泰國、越南、印尼是比較近期開始發展的地區，主要AWS等客戶在該區域有需求，且雲端市場有先進入市場者的優勢，因此積極拓展該區域，預期成長力道會逐步增強。

法人預估伊雲谷今年營運將呈現逐季成長，全年營收朝2成成長邁進，挑戰百億元營收。公司2022年前3季毛利率12.45％，優於上年度同期10.19％，主要儲存業務占比下降，今年成長來自雲端事業，全年毛利率至少維持13～14％，推升獲利表現。