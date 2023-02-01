財報顯示，超微第四季營收年增16％至56億美元，略高於分析師預測的55億美元。經調整後每股盈餘為0.69美元，高於市場預估的0.67美元。

其中，數據中心部門營收年增42％至17億美元，協助抵銷涵蓋電腦晶片的客戶部門營收年減51％至9.03億美元。超微表示，他們今年將持續擴大市占，下半年表現將優於上半年。

超微預估，本季營收約在53億美元附近，低於分析師預期的54.8億美元，這意味著本季營收恐年減10％。