財報顯示，超微第四季營收年增16％至56億美元，略高於分析師預測的55億美元。經調整後每股盈餘為0.69美元，高於市場預估的0.67美元。
其中，數據中心部門營收年增42％至17億美元，協助抵銷涵蓋電腦晶片的客戶部門營收年減51％至9.03億美元。超微表示，他們今年將持續擴大市占，下半年表現將優於上半年。
超微預估，本季營收約在53億美元附近，低於分析師預期的54.8億美元，這意味著本季營收恐年減10％。
美國晶片商超微（AMD）周二（1月31日）公布去年第四季財報顯示，上季營收、獲利雙雙優於市場預期。該公司同時預估，營運今年下半年將獲得改善，令許多投資人抱以高度期待。
財報顯示，超微第四季營收年增16％至56億美元，略高於分析師預測的55億美元。經調整後每股盈餘為0.69美元，高於市場預估的0.67美元。
其中，數據中心部門營收年增42％至17億美元，協助抵銷涵蓋電腦晶片的客戶部門營收年減51％至9.03億美元。超微表示，他們今年將持續擴大市占，下半年表現將優於上半年。
超微預估，本季營收約在53億美元附近，低於分析師預期的54.8億美元，這意味著本季營收恐年減10％。
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