財報顯示，蘋果上季營收年減5.49％至1,171.5億美元，低於市場預期的1,211億美元。此為2019年來首度出現營收下滑，也是2016年9月以來最大營收降幅。

蘋果上季每股獲利達1.88美元，低於分析師預期的1.94美元。其中，幾乎所有產品類別營收都呈現下滑，唯一例外是服務領域與iPad。