財報顯示，蘋果上季營收年減5.49％至1,171.5億美元，低於市場預期的1,211億美元。此為2019年來首度出現營收下滑，也是2016年9月以來最大營收降幅。
蘋果上季每股獲利達1.88美元，低於分析師預期的1.94美元。其中，幾乎所有產品類別營收都呈現下滑，唯一例外是服務領域與iPad。
蘋果周四（2日）公布2023會計年度第一季財報（去年12月底止）顯示，營收、獲利皆不如預期。原因包括美元走強影響、中國大陸生產問題與整體經濟環境逆風等。
財報顯示，蘋果上季營收年減5.49％至1,171.5億美元，低於市場預期的1,211億美元。此為2019年來首度出現營收下滑，也是2016年9月以來最大營收降幅。
蘋果上季每股獲利達1.88美元，低於分析師預期的1.94美元。其中，幾乎所有產品類別營收都呈現下滑，唯一例外是服務領域與iPad。
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