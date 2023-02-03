財報顯示，蘋果上季營收年減5.49％至1,171.5億美元，低於市場預期的1,211億美元。此為2019年來首度出現營收下滑，也是2016年9月以來最大營收降幅。

蘋果上季每股獲利達1.88美元，低於分析師預期的1.94美元。其中，幾乎所有產品類別營收都呈現下滑，唯一例外是服務領域與iPad。

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