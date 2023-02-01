有網友在新竹南寮漁港發現一隻傷重小海豚在海邊擱淺，小海豚奄奄一息，最後仍噴水死亡，目擊的民眾們原試圖把海豚放回海裡，但仍遭海岸打回來，後來只將屍體放在石頭上；照片曝光，有網友建議應撥打海巡署緊急專線118，據悉事後市府安檢所已派員搜尋調查，將海豚屍體帶走。

該網友在臉書「新竹爆料公社」分享照片表示，他日前在南寮漁港發現一具小海豚奄奄一息，小海豚疑似被海水打上岸，當時有民眾試圖把海豚推回海中，但仍被海水打回來，小海豚最後噴出水死亡，民眾只好把屍體放在石頭上；新竹市產業發展處當晚6點多獲知訊息通報海巡署，安檢所也派員進行搜尋作業。

其他網友則建議他應撥打海巡署緊急專線118，據悉事後市府安檢所已派員搜尋調查，將海豚屍體帶走。（翻攝自臉書「新竹爆料公社」）

不少網友建議原PO應該如何處理，「下次直接通知新竹安檢所最快，記得附上座標」、「打118，持續朝尾巴潑水（保濕），千萬不要從頭（頭上有氣孔）」、「如發現保育類海洋動物擱淺或打上岸的屍體，要聯絡118喔，他們可提供救援跟對於死因的研究」、「因為不知道海豚是不是因為受傷才被打上岸，比較好的處置是通知鯨豚協會來救援，他們會帶回去幫忙療傷後再放生」。

也有網友留言「是長吻真海豚的幼體 背鰭和身上都有受傷和刮傷 不曉得是不是船隻撞擊」、「請問有確切位置嗎？再晚入夜漲潮後就難處理了」、「會不會因為海水太冷了牠上岸避寒順便做日光浴」。