土耳其南部在12小時內，接連發生規模7.8與規模5.的2起大地震，而且規模5以上的餘震也多達10幾次，災區範圍極大，相當多民房倒塌。雖然搜救單位持續努力尋找悻存者，但是當地氣溫在0度左右，倖存者很可能失溫凍死，人們擔心震災的死亡人數可能達到 2萬人。

據目前的計算，這場大地震已達到5000人以上，僅土耳其的死亡人數就超過了 3,500 人，敘利亞大約1500人死亡。

雪上加霜的是，冬季風暴持續滯留災區，低溫與惡劣天氣使得救助工作相當困難，時間也對悻存者不利，他們面臨失溫的危險。世界衛生組織警告說，死亡人數可能達到 20,000 人。

土耳其受災最嚴重的哈塔伊(Hatay)，災區瀰漫著人們的尖叫與呼喊聲，期待能夠得到救援。此時無法使用重型機具開挖，救援人員只能近乎徒手挖掘找尋悻存者。

與此同時，數以萬計的人們一夕之間無家可歸，只能睡在車裡，或是空地，遮擋物都少，同樣面臨嚴寒。土耳其城市加濟安泰普(Gaziantep)的氣溫降至零下5度，天空夾雜著雨與雪，災區缺電也缺供暖系統，情況危急。

據敘利亞政府和反政府團體控制的西北地區救援單位綜合統計，敘利亞的死亡人數超過 1,500 人。 因此，在土耳其、政府控制的敘利亞，和叛軍控制的敘利亞這三個地區，總死亡人數已超過 5,000 人。

世衛組織歐洲區緊急事務官員斯莫爾伍德(Catherine Smallwood)表示，死亡數字可能是目前的8倍，這意味著這場災難的死亡總人數可能達到2萬以上。

她說：「不幸的是，就我們以往看到的類似震災，搜救第一天所看到死亡人數，大約加上8倍，就是最終罹難人數。接下來的一星期內，會看到更令人心碎的死傷報告。」

也不要盡是悲觀看法，搜救人員也在4,758 座受損房屋中，成功救出8,000名悻存者。並且已有13,740 名職業與義務搜救者加入工作，各界踴躍捐輸，提供了4.1萬頂帳篷、10萬張床位，和 30萬條毛毯。

土耳其政府向震區派出2.4萬名搜救人員。災害管理機構官員塔塔兒(Orhan Tatar) 說，政府派出了10艘救援船前往，將傷者運離災區，送到安全帶地的醫院。

55架運輸直升機，持續的派送緊急援助物資，85輛卡車也分發食物與其他必須品。

塔塔兒表示，目前房屋的倒塌棟數還在統計中，他收到11,342棟建築物倒塌報告，但已確認的是5,775份，還有大約一半需要證實。

震度較輕，但是災情有過之無不及的是敘利亞，多年的戰亂、分離勢力與獨立派系，使得敘利亞西北部地區一直都是戰亂區，在震災發生前，當地的生活機能就已經很困難了，敘利亞和俄羅斯的空中轟炸，摧毀了房屋、醫院和診所，而地震再次摧毀了一切。

敘利亞民防組織稱，在叛軍(自由敘利亞軍,Free Syrian Army,FSA)控制的西北部，死亡人數超過 740 人。民防部門表示，數百個家庭被困在廢墟下，拯救他們的時間不多了。