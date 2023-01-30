分析師認為，本周影響盤勢的有聯準會、美國就業數據以及日本企業財報，故可以看到部分獲利了結的賣壓。因此，很難說日股還會表現樂觀上漲，市場趨向較保守。

發那科上修年度獲利目標，同時1股也要分拆為5股，股價大漲3.58%。同樣也上修年度財測的信越化學飆漲5.08%，且連4個交易日收紅。

美國與多國政府達成限制出口中國大陸部分高端晶片製造機台後，日本相關業者股價漲跌互見且幅度不大，像是東京威力科創漲0.68%，愛德萬測試跌0.32%，Nikon則小漲0.16%。