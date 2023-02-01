聯寶公司主要從事網通訊號變壓器等磁性元件之研發、生產及銷售，董事長為譚明珠，推薦證券商為康和綜合證券、凱基證券及永豐金證券，申請時資本額2億8000萬元，聯寶公司110年度合併營業收入為4億9226萬3000元，稅後盈餘為3146萬7000元，每股盈餘為1.12元，累計111年前3季合併營業收入為3億9484萬2000元，稅後盈餘為5153萬元，每股盈餘為1.81元。
《櫃買市場》聯寶上櫃案 櫃買審議通過
櫃檯買賣中心審議通過聯寶公司上櫃案。
櫃檯買賣中心審議通過聯寶公司上櫃案。
聯寶公司主要從事網通訊號變壓器等磁性元件之研發、生產及銷售，董事長為譚明珠，推薦證券商為康和綜合證券、凱基證券及永豐金證券，申請時資本額2億8000萬元，聯寶公司110年度合併營業收入為4億9226萬3000元，稅後盈餘為3146萬7000元，每股盈餘為1.12元，累計111年前3季合併營業收入為3億9484萬2000元，稅後盈餘為5153萬元，每股盈餘為1.81元。
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