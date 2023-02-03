知名外商健康食品業者「美兆」公司因積欠營利事業所得稅477萬9328元，卻密集移轉名下18筆房產，經台北國稅局向台北高等行政法院聲請假扣押獲准後，移送行政執行署台北分署執行，台北分署日前扣押美兆公司帳戶存款，並查封其名下的北市信義區房產後，3日將稅款全數追回。

美兆生活事業股份有限公司，是知名外商健康食品傳銷集團，陳姓負責人具有醫師資格，旗下擁有診所、健康管理機構，資本額逾3億，員工超過300人。美兆自1986年在高雄設立第一家公司，目前已有超過百萬會員接受美兆健康管理服務 。30多年來的耕耘，美兆在台灣、香港、大陸、馬來西亞四地建構國際級連鎖健康管理服務網絡。

台北分署表示，美兆公司分別於2020年6月、2021年6月間因新冠肺炎疫情影響，申請分期繳納108年、109年營利事業所得稅，但至去年12月19日止，該公司尚滯欠營利事業所得稅477萬9328元。

台北國稅局認為該公司去年9月29日至10月25日不到1個月期間，透過買賣移轉名下位於高雄市前鎮區、台中市西屯區、台北市內湖區18筆不動產。

另去年12月2日，台北市稅捐稽徵處通報美兆公司因出售北市信義區4筆不動產申報契稅及土地增值稅。甚至將其名下剩餘11筆不動產設定高達1億7760萬元之最高限額抵押權。

國稅局認定美兆公司利用疫情影響申請分期繳納稅款為藉口，延緩繳納稅捐期間，移轉其名下鉅額不動產，刻意隱匿、移轉財產，向台北高等行政法院聲請假扣押獲准，並移送台北分署執行。

台北分署依據台北國稅局檢附的美兆公司財產資料，扣押美兆公司全部銀行存款，並查封公司名下正辦理過戶作業的北市信義區不動產。美兆公司因其全部存款帳戶遭扣押，造成其營業金流調度困難，立刻聯絡台北分署承辦書記官，表示願另行籌措現金繳納欠稅，並於今天全額繳納完畢。