大園地方認為，國2甲通車後，中正東路到大園交流道塞車問題明顯改善，已無調撥需求，盼撤除調撥車道。（蔡明亘攝）

國道2號延伸台61線的國2甲工程，優先段大園交流道至台15線，全長1.64公里，已於今年初通車，大幅紓解大園交流道尖峰時段壅塞問題。市府過去因應塞車情況，於中正東路至大園交流道設調撥車道，如今車流減少，地方盼撤除。桃市府交通局表示，目前正評估車流變化，預計觀察至2月底，若無調撥需求將撤除，並重新檢視該路段規畫。

國2甲優先段通車前，每逢上下班尖峰時段車流量都相當大，大園交流道總是「塞很大」，甚至回堵到大園市區內，且機車、汽車與貨車爭道，相當危險。據了解，交通局自中正東路近民生南路口到中正東路與平安路口，設置約500公尺長的調撥車道，2017年因調撥時間不夠，還延長2小時，現調撥時間為下午3時至晚間7時，盼改善塞車情形。

市議員徐其萬指出，國2甲優先段通車後，塞車問題明顯改善，部分用路民眾都已轉換日常路線改走國2甲，許多市民希望能取消調撥車道，認為已不需特別多一車道調解車流，撤除後相信也能給機車族更多安全空間。

市議員游吾和建議，若順利撤除調撥車道，雙向應改為2車道，將調撥車道騰出來的空間，規畫作雙邊機車專用道，至於該如何安全迴避汽車與貨車，則需進一步研擬。

交通局表示，國2甲前段通車至今，初步觀察大園用路民眾，整體交流量有「移轉」現象，中正東路至大園交流道路段，車流量有明顯差異，代表駕駛用路習慣逐漸開始改變。

交通局說明，目前正進行整體評估，將視交通流量數據，檢討調撥車道是否仍有設置需要，預計2月底前決議。若車流量變化顯示調撥車道用途不大，會配合該路段現況，重新盤點標線設計，若空間足夠，也會評估設機車道，若決議要更改道路設計，日後將另行公告。