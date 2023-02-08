南投縣立委補選候選人林明溱，8日提出水里鄉建設政見，在水里市區到車埕間的大灣地區閒置土地，向台電爭取設置兒童公園；開發台大林管處所轄的「水火同源」，成為觀光新亮點；還要加速省道台16線民和段拓寬。

林明溱指出，台電在水里鄉大灣地區設置面積1公頃太陽能光電場，2019年底開始發電，每年可發電120萬度，可供300多戶使用；目前初估還可以使用的土地，扣除河川地、山坡地，及未來第2期太陽光電場域約1公頃，還有2.25公頃的閒置土地可以運用（包含綠化區、漂流木及土石暫置區），而台電也有意活化土地，並依實際提出的規畫討論。

林明溱認為，剩下的閒置土地興建一座兒童遊憩公園等設施，絕對綽綽有餘；他擔任縣長時，曾與台電協商活化，但台電並未允諾。

林明溱說，選上立委才能與台電對話，將會運用職權努力促成此事，如果大灣閒置土地活化，搭配水里夏日玩水節，再興建兒童公園，還能兼具表演聚會的廣場及商業發展空間，與車埕連成觀光動線。

林明溱說，水里鄉還有未開發的景點「水火同源」，他當縣長時在周邊整地，希望透過鑽探方式，讓火勢增長、並引水進入，讓場景更壯觀；但土地由台大林管處管轄，因此當選立委後，會盡速與台大協調促成，讓水里增加新景點。

另外，省道台16線民和段長約4.1公里，因道路狹窄，進出車輛會車困難，甲類遊覽車難以通行急需拓寬，而公路總局針對拓寬計畫，仍在規畫設計中；林明溱表示，他如果當選立委，將督促相關單位盡快開工，讓信義鄉地利、潭南、雙龍、人和村民眾及遊客，進出水里鄉、信義鄉更安全便捷。