雲品今日公告2023年1月合併營收為2.75億元，與2022年同期相比成長33％，單月營收創歷史次高。展望後市，雲品將透過君品酒店和雲品溫泉酒店的營運復甦與館外宴會餐飲、委託經營管理事業的受理，以三大主要營運項目持續創新與優化營運動能。

雲品為提升旅客體驗與布局疫後觀光市場，雲品溫泉酒店將於3月5日至3月17日進行大型裝修工程，將閉館13天，規劃調整遊憩空間、飯店大廳、增設行政酒廊等，估計6月後全數完工，將能夠提供旅客更頂級的服務享受

雲品進一步表示， 1月在住房業務上，日月潭雲品溫泉酒店持續維持良好穩健的住房表現，加上適逢史上最長農曆年假期的大量旅遊住房需求，而君品酒店的國際旅客回流約5成，多以新加坡、馬來西亞與部分韓國旅客為主，雲品與君品酒店首季住房整體表現可期。

在餐飲方面，雲品國際採取多方進擊策略，君品酒店除了在2月份情人節推出與VANTEL露營車聯賣的雅意雙人套餐，也在雲軒西餐廳推出情人月相關餐飲活動。旗下君品Collection委託經營的茹曦酒店也在雲品的經營之下營收倍增，2月13日起更將茹曦酒店中SUNNY BUFFET餐檯上的餐點升級，並推出多道全新料理，在其他吃到飽品牌同業調漲價格的市況下，維持相同價位的作法，將能有效維持穩定的來客數，提升顧客滿意度。

此外，館外餐飲與委託經營管理的項目受惠於大型外燴、婚宴、尾牙與工商感恩餐會等活動，2022年全年的接單營收大幅年增225％，今年一月辦理多場大型外燴與尾牙活動，更有單一場次近2600桌，創下近年大型外燴新紀錄。而農曆年後二月到三月間更有春酒及去年遞延辦理的婚宴場次將持續辦理，包括淡水「嘉廬」、桃園「皇家薇庭」、台中「蘭克斯特」、台北茹曦酒店等都穩定接單，將對雲品疫後復甦的力道有正面助益。

雲品與總太地產(3056)聯手規劃的台中水湳圓觀(Palazzo Colonna)，將於2023年5月加入營運行列，目前已經開始受理接單，訂單已經接到2023年底，雲品國際旗下君品Collection的委託經營與直營宴會廳總桌數躍升至900桌，在疫情趨緩與2023年好日子天數多達90多天的助攻下，雲品旗下君品Collection宴會平台全年的婚宴接單量仍有可觀的成長空間。

雲品進一步表示，無論整體大環境或是資本市場如何變動， 雲品自公司成立以來即持續專注本業經營，致力提供優異的餐旅服務並關注永續議題，短期規劃執行各項創意行銷與優質產品，中長期則佈局多角化經營策略，期讓營運績效能夠穩健成長。