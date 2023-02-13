香港信報報導，萬科表示，募集資金總額不超過人民幣150億元，募集資金淨額將全部用於包括中山金域國際、廣州金茂萬科魅力之城、珠海海上城市及杭州星圖光年軒等多個項目，以及補充流動資金。

此外，萬科還制定未來三年股東分紅回報規劃，將繼續注重現金分紅與股東回報，在符合正常生產經營的資金需求情況下，計畫每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤的30％。

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