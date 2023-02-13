港股上市的大陸地產商萬科12日公布2023年度非公開發行A股股票預案，發行對象為不超過35名特定對象，發行股票數量不超過11億股，即不超過發行前公司總股本的9.46％、不超過發行前公司A股總股本的11.32％。發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80％。