中國證券網報導，截至2月2日收盤，比亞迪A股收於人民幣302.62元，兔年開市以來股價累計上漲超過12％；港股收於港幣262元，2023年以來股價大漲約37％。事實上，不少大陸基金經理人在2022年第四季已大幅加碼比亞迪。

根據Wind資料統計，截至2022年第四季底，比亞迪被631檔基金重倉持有13,202.45萬股，持股占流通股比例達11.33％，第四季被累計加碼71.68萬股。

具體來看，目前持有比亞迪股票前三位的基金分別是東方新能源汽車主題、匯添富中證新能源汽車產業A，以及華泰柏瑞滬深300ETF，分別持股達552.64萬股、549.04萬股和375.65萬股，這三檔基金在去年第四季均有不同程度加碼。

另據天相投顧資料統計，大陸公募基金重倉持有A股公司總市值的排名中，比亞迪位居第12名，前十名中的新能源賽道企業分別有寧德時代、億緯鋰能和陽光電源。大陸業內人士表示，新能源行業在2023年可能繼續扮演大陸經濟復甦的生力軍角色。