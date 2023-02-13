賽普勒斯前外交部長克里斯托多里底斯在今天的總統大選第2輪決選中獲得52%選票。他的資深外交官對手馬羅伊安尼斯承認敗選。
美聯社報導，根據官方公布99.5%選票完成計票的結果，克里斯托多里底斯（Nikos Christodoulides）獲得52%選票，馬羅伊安尼斯（Andreas Mavroyiannis）得票率為48%。
團結是克里斯托多里底斯的選戰主軸，他迴避意識形態和政黨歧見等議題，所傳達的訊息獲得廣大選民認同。
馬羅伊安尼斯將自己定位為改變的推手，承諾在即將卸任的現任總統阿納斯塔西亞迪斯（Nicos Anastasiades）執政10年後開啓新政治局面。但是共產主義政黨勞動人民進步黨（AKEL）對他的支持可能把搖擺選民推向克里斯托多里底斯。
49歲的克里斯托多里底斯曾任外交部長；66歲的馬羅伊安尼斯曾在跟土耳其裔賽普勒斯人和談時擔任主談代表，還當過賽普勒斯常駐聯合國代表。（譯者：何宏儒）1120213
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