教育部辦理非正規教育課程認證，符合資格者須填具申請書，檢附學分證明書、繳費收據及相關證明文件，由終身學習機構初審彙總，於每年3月15日前向地方政府教育局（處）提出，後續經地方政府教育局（處）複審後，於4月30日前檢據向教育部請款即可。

教育部自2006年起依據「終身學習法」第13條規定辦理非正規教育課程認證，截至今年1月，通過認證機構數計有897個，通過認證課程數計2418門、通過認證學分數計5597個。

教育部自2010年起持續辦理非正規教育課程認證及學費補助，每年辦理1次，原住民、身心障礙者、低收入戶、新住民（台灣地區人民之配偶為外國人、無國籍人、大陸地區人民及香港、澳門居民）及未完成國民義務教育且年滿55歲者，修習經教育部認證的非正規教育課程，均可申請學費補助。

為促進正規、非正規教育活動交流，鼓勵大學以較具彈性方式招生，依「入學大學同等學力認定標準」規定，年滿22歲修習經認可課程累積達40學分以上者，即具有報考大學同等學力資格，如不報考大學，亦可作為學分抵免或升遷考核的參考。

另為替國民的學習權益把關，通過認可的非正規教育課程，其內容皆相當於專科學校副學士班及大學學士班開設的人文、藝術、社會或科技領域水準，以確保認證課程品質。

教育部提醒申請學費補助者，應自取得學分證明書日起1年內提出申請，逾期不受理；終身學習機構亦應協助學員提出申請，以維護學員權益。非正規教育課程相關認證清冊請至「非正規教育課程認證機構－國立台灣師範大學」網站及「非正規教育課程認證機構－國立空中大學」網站查詢。