亞洲藏壽司股價去年12月初觸及162元新高後拉回，下探127.5元後止跌震盪回升，今（13）日開高後在買盤敲進下放量直攻漲停價156.5元，領漲觀光類股、創2個月新高價。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計小幅賣超17張，但10日已轉為買超76張。

亞洲藏壽司2023年1月自結合併營收4.57億元，較去年12月3.32億元成長達37.7％、較去年同期2.82億元成長達61.73％，超越去年7月的3.99億元，首度突破4億元關卡、改寫歷史新高。公司表示，主要受惠總店數增加及春節連假需求帶動。

亞洲藏壽司去年新展6家店，全台總店數增至48家。展望2023年，公司維持新展5～10家店步調，已於1月中開出桃園大興西店，基隆中正信三店自明（14）日起試營運，達成在台50家店里程碑，目前也正在高雄時代大道打造全台最大的土藏造型新店中。

面對近期食材及人力成本攀升壓力，亞洲藏壽司坦言海鮮食材漲幅相當高，但會先透過調整商品因應，暫無調漲計畫。同時，將持續推廣自助結帳系統，以降低收銀端人力需求，目前49家門市已有26家導入，預期年底前全數門市均將導入。

此外，隨著中國大陸去年底放棄清零措施、並逐步解封鬆綁，亞洲藏壽司暫緩許久的中國大陸進軍計畫亦有新進展。據日本經濟新聞報導，藏壽司中國大陸首家門市預計夏季於上海開出，並設定10年拓增至100家目標，當地子公司未來亦規畫於中國大陸掛牌上市。