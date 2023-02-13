台灣遊艇公會理事長龔俊豪13日表示，2014年第一次的台灣國際遊艇展，在2020年停辦迄今，仍未恢復舉辦， 2023年這項邀請國際買家參與的產業展，也確定不會舉辦了。

至於2024年是否恢復舉行？他說，事涉外貿協會、國貿局、高雄海洋局、以及遊艇公會和會員，一切尚待討論，包括如何辦？在那裡辦？舉辦形式？仍需進一步凝聚共識。

龔俊豪指出，根據過去多次舉辦經驗，所有參與者不是出資補助，就是虧損收場，「好像沒有贏家」，對遊艇製造業者來說，本就有特定的目標市場，平常就在做生意了，如果要參加遊艇展，政府應該要給予攤位租金等獎勵。

而且，如果要在高雄展覽館舉辦，業界希望能在港邊18號碼頭，將遊艇吊起，載運至展覽館內，似乎困難重重，他說，由於遊艇展也牽涉馬達、船艇專業螺絲螺帽產業等，如果要分散兩地在高展館和愛河灣遊艇碼頭，同步舉辦，效果可能會分散，不利人潮和活動的集中。

因此，龔俊豪表示，由於各方意見不一，有關國際遊艇展的未來發展，恐怕還有一段長遠的路要走。